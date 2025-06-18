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В полосатой блузке и узких брюках: королева Летиция с мужем-королем приехала в рыбацкую деревню
Король Филипп VI и королева Летиция посетили муниципалитет Бурела — населенный пункт и муниципалитет в Испании, который входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.
Бурела — это не просто рыбацкая деревня, а известное туристическое направление. Королева приехала в деревню в белой полосатой рубашке от галисийского дизайнера Роберто Верино и узких брюках прямого кроя с высокой талией и тонким кожаным поясом.
Обута королева была в туфли с открытыми пятками от французского бренда Sezane на невысоких устойчивых каблуках. Волосы Летиции были распущены, на лице был легкий дневной макияж, а в ушах любимые серьги-пусеты.
Король Филипп VI облачился в пиджак светло-голубого оттенка, клетчатую белую рубашку и темно-синие джинсы.
Напомним, недавно мы рассказывали, где члены испанской королевской семьи предпочитают проводить летний отпуск.
Старшая дочь пары — принцесса Леонор — по всей видимости не присоединится в этом году к семье. На днях она отправилась в новое учебное плавание на корабле.