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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В полосатой блузке и узких брюках: королева Летиция с мужем-королем приехала в рыбацкую деревню

Король Филипп VI и королева Летиция посетили муниципалитет Бурела — населенный пункт и муниципалитет в Испании, который входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Бурела — это не просто рыбацкая деревня, а известное туристическое направление. Королева приехала в деревню в белой полосатой рубашке от галисийского дизайнера Роберто Верино и узких брюках прямого кроя с высокой талией и тонким кожаным поясом.

Обута королева была в туфли с открытыми пятками от французского бренда Sezane на невысоких устойчивых каблуках. Волосы Летиции были распущены, на лице был легкий дневной макияж, а в ушах любимые серьги-пусеты.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI облачился в пиджак светло-голубого оттенка, клетчатую белую рубашку и темно-синие джинсы.

Напомним, недавно мы рассказывали, где члены испанской королевской семьи предпочитают проводить летний отпуск.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Старшая дочь пары — принцесса Леонор — по всей видимости не присоединится в этом году к семье. На днях она отправилась в новое учебное плавание на корабле.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

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