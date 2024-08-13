В полосатой рубашке, белых штанах и эспадрильях: Джилл Байден вернулась с уикенда

Супруги Байденов провели выходные в своем летнем доме в штате Делавер.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден попали в объективы папарацци, когда вернулись в Вашингтон из уикэнда в своей летней резиденции Рехобот-Бич.
Байден помог жене спуститься с борта Marine One на южной лужайке Белого дома, а она его за это нежно поцеловала.
Первая леди выбрала для перелета черный жакет, сине-белую рубашку в полоску и белые прямые брюки. Наряд она скомбинировала с черными эспадрильями на бежевой веревочной танкетке и с черными завязками вокруг лодыжек.
У Джилл была укладка с локонами, солнцезащитные очки на лице и золотые цепочки на шее.
Президент был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук с принтом. Лук он завершил любимыми очками-авиаторами в золотой оправе.
Напомним, в прошлый раз Джилл Байден для перелета выбрала классический темно-синий костюм, светло-голубую рубашку, полосатый галстук и черные туфли.
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