В полосатой рубашке, белых штанах и эспадрильях: Джилл Байден вернулась с уикенда

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден попали в объективы папарацци, когда вернулись в Вашингтон из уикэнда в своей летней резиденции Рехобот-Бич.

Байден помог жене спуститься с борта Marine One на южной лужайке Белого дома, а она его за это нежно поцеловала.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди выбрала для перелета черный жакет, сине-белую рубашку в полоску и белые прямые брюки. Наряд она скомбинировала с черными эспадрильями на бежевой веревочной танкетке и с черными завязками вокруг лодыжек.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У Джилл была укладка с локонами, солнцезащитные очки на лице и золотые цепочки на шее.

Президент был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук с принтом. Лук он завершил любимыми очками-авиаторами в золотой оправе.

Напомним, в прошлый раз Джилл Байден для перелета выбрала классический темно-синий костюм, светло-голубую рубашку, полосатый галстук и черные туфли.

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