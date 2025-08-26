В полосатой рубашке и белой юбке из денима: королева Рания вышла в свет с дочерью

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Это была встреча с яркими иорданскими талантами и представителями дизайнерского сообщества в рамках предстоящей Недели дизайна в Аммане 2026 года.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

На нее королева прибыла в нежно-голубой рубашке объемного кроя в тонкую красно-голубую полоску, белой джинсовой юбке с запахом на талии от Loewe, на плече у нее висела маленькая молочная сумка Bottega Veneta. Образ Рания дополнила тонким красным поясом на талии от Dior, серьгами Stone Fine Jewelry, несколькими золотыми кольцами и браслетами на запястье, а также красивой укладкой и макияжем.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Принцесса Иман была одета в нежно-желтый топ и жакет в сочетании с черными брюками. 28-летняя принцесса распустила волосы, надела несколько золотых подвесок на шею, в том числе Van Cleef & Arpels и золотые серьги.

Королева Рания и принцесса Иман / © Instagram королевы Рании

Напомним, недавно королева Рания поделилась милым семейным снимком, на котором была запечатлена со своим мужем королем Абдаллой II.