В полосатой рубашке и белой юбке из денима: королева Рания вышла в свет с дочерью
Королева Рания взяла с собой на новую рабочую встречу свою старшую дочь — принцессу Иман.
Это была встреча с яркими иорданскими талантами и представителями дизайнерского сообщества в рамках предстоящей Недели дизайна в Аммане 2026 года.
На нее королева прибыла в нежно-голубой рубашке объемного кроя в тонкую красно-голубую полоску, белой джинсовой юбке с запахом на талии от Loewe, на плече у нее висела маленькая молочная сумка Bottega Veneta. Образ Рания дополнила тонким красным поясом на талии от Dior, серьгами Stone Fine Jewelry, несколькими золотыми кольцами и браслетами на запястье, а также красивой укладкой и макияжем.
Принцесса Иман была одета в нежно-желтый топ и жакет в сочетании с черными брюками. 28-летняя принцесса распустила волосы, надела несколько золотых подвесок на шею, в том числе Van Cleef & Arpels и золотые серьги.
Напомним, недавно королева Рания поделилась милым семейным снимком, на котором была запечатлена со своим мужем королем Абдаллой II.