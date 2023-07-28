В полосатой рубашке и бежевом жакете: принцесса Елена на премьере фильме

Елена де Бурбон была запечатлена фотографами на премьере фильма "Campeonex" в кинотеатре Kinepolis Cinema в Мадриде.

По сюжету картины у тренера по баскетболу возникает сложная задача - подготовить группу подростков к участию в Олимпиаде. Он знает, что это не просто вызов, но также возможность для них проявить себя и достичь чего-то большего.

59-летняя принцесса приехала на премьеру в белой полосатой рубашке, бежевом жакете и брюках в тон, к которым подобрала коричневый кожаный пояс и сумку-портфель на короткой ручке. На запястьях у Елены были часы и несколько браслетов, на шее длинные бусы. Волосы были уложены в аккуратную прическу, а макияж на лице натуральный.

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Напомним, на днях супруга короля Испании – королева Летиция произвела фурор на мероприятии своим платьем с весьма откровенной линией декольте.

Читайте также: