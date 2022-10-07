В полосатой рубашке и мятых брюках: Меган Маркл вышла на работу после возвращения из Британии

После возвращения из Великобритании с похорон королевы Елизаветы II герцогиня Сассекская вернулась к записи своего подкаста "Архетипы". Новый выпуск был записан с журналисткой Лизой Линг и комедианткой Маргарет Чо.

Через день после выхода подкаста в своем Instagram Лиза опубликовала совместное фото с Меган и своей дочерью Джетт.

"Так понравилось общаться с Меган Маркл для ее подкаста #Archetypes. Она такой яркий и убедительный собеседник, и я надеюсь, что люди найдут время, чтобы узнать ее за пределами часто коварных заголовков. @spotifypodcasts", - гласит подпись к фото.

На работу в этот день герцогиня пришла в рубашке в тонкую полоску, брюках с высокой талией и поясом, которые были помятыми, и белых туфлях-лодочках. Героиня ее подкаста была в черной футболке и макси-юбке.

49-летняя Линг рассказала историю о том, как росла в неполной семье, а ее "любимой няней" был телевизор. "Честно говоря, причина, по которой я вообще занялась тележурналистикой, заключалась в том, что в детстве это был единственный путь, который, как я думала, был для меня доступен. Я была человеком, выросшим в неполной семье. Мои родители развелись, когда мне было 7 лет, и в моем доме всегда был включен телевизор. Он был моей любимой няней. И я заметила, что никто не был даже отдаленно похож на меня по телевизору, кроме Конни Чанг. Она до сих пор является просто символом элегантности, ума и изящества. И она действительно позволила мне узнать, что это возможно. Она была единственным азиатом на национальной сцене. И поэтому я подумала, что это будет мой единственный путь", - продолжила она.

Меган же поделилась своей историей из детства, вспомнив, как ходила со своей мамой Дорией в корейский спа-салон и чувствовала себя очень неловко, когда ей нужно было ходить обнаженной при других женщинах.

Герцогиня Меган и ее мама Дориа Редлан / Фото: Associated Press

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