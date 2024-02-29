В полосатой рубашке и на шпильках: новый стильный выход пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала новый деловой образ во время очередного брифинга в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Она сочеталла бело-ленную полосатую рубашку с брюками-клеш молочного цвета с черным кожаным поясом с серебряной пряжкой.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Наряд Карин дополнила черными ботильонами на шпильках. В ушах у нее были лаконичные жемчужные серьги, на шее – жемчужное ожерелье, а на руке – серебряный браслет.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Неизменными остались объемная укладка с кудрями и макияж с персиковыми тенями.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер пришла на работу в травяном жакете и цветочной блузке.

Читайте также: