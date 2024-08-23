В полосатой рубашке и с серьгами-цветами: императрица Масако на прогулке с мужем

Такой японскую императрицу мы еще не видели.

Фотографы запечатлели, как император Нарухито и императрица Масако прогуливались в императорской вилле Насу в префектуре Точиги.

Его Величество был одет в синюю клетчатую рубашку и черные брюки с кожаным черным поясом, которые он со с черными туфлями.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Императрица выбрала сине-белую полосатую рубашку, рукава которой она завернула. Талию Масако подчеркнула тонким черным ремешком. На ней были черные широкие брюки и черные туфли.

Достаточно необычно было ее увидеть в таком аутфите, ведь она носит элегантные платья, костюмы с юбкой и традиционные наряды.

Императрица собрала волосы сзади в низкий пучок, сделала легкий макияж с черными стрелками, уши украсила элегантными серьгами в виде белых цветов с жемчужинами, а шею – цепочкой с жемчужным кулоном.

Напомним, императрица Масако посетила церемонию вручения наград Японской академии. Там она предстала в наряде кремового оттенка с прозрачно-блестящими пуговицами на жакете, шляпе, украшенной бисером, и белых перчатках.

Элегантные образы императрицы Японии Масако (26 фото)

Читайте также: