В полосатой рубашке и с серьгами-цветами: императрица Масако на прогулке с мужем

Такой японскую императрицу мы еще не видели.
Фотографы запечатлели, как император Нарухито и императрица Масако прогуливались в императорской вилле Насу в префектуре Точиги.
Его Величество был одет в синюю клетчатую рубашку и черные брюки с кожаным черным поясом, которые он со с черными туфлями.
Императрица выбрала сине-белую полосатую рубашку, рукава которой она завернула. Талию Масако подчеркнула тонким черным ремешком. На ней были черные широкие брюки и черные туфли.
Достаточно необычно было ее увидеть в таком аутфите, ведь она носит элегантные платья, костюмы с юбкой и традиционные наряды.
Императрица собрала волосы сзади в низкий пучок, сделала легкий макияж с черными стрелками, уши украсила элегантными серьгами в виде белых цветов с жемчужинами, а шею – цепочкой с жемчужным кулоном.
Напомним, императрица Масако посетила церемонию вручения наград Японской академии. Там она предстала в наряде кремового оттенка с прозрачно-блестящими пуговицами на жакете, шляпе, украшенной бисером, и белых перчатках.
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