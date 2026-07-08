В полосатой рубашке и широких брюках: Шарлотта Казираги посетила показ Chanel

Шарлотта Казираги / © Getty Images

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Шарлотта посетила показ коллекции Chanel осень/зима 2026/2027 в рамках Парижской недели моды. Писательница приехала в небесно-голубой рубашке в тонкую полоску, под которой виднелся черный кружевной бюстгальтер.

Также Казираги была в синих широких джинсах и обута в туфли на каблуках. В руках у девушки была красная сумка из кожи крокодила от Chanel на короткой ручке, а на лице солнцезащитные очки. Волосы она распустила, сделав красивую волнистую укладку с легкой небрежностью, надела серьги из белого золота, несколько браслетов на запястья и сделала красный маникюр.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Выглядела Казираги просто потрясающе, она улыбалась и позировала собравшимся на мероприятии фотографам.

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