ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

В полосатой рубашке и в кюлотах: королева Летиция дала старт новому учебному году в нескольких школах

Королева Летиция вернулась к активной работе после летнего отпуска и посетила в конце недели еще одно мероприятие.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция завершает рабочую неделю мероприятием, посвященным открытию учебного курса 2025-2026 в школах C.E.I.P. «Entresotos» и S.I.E.S. «Gonzalo de Berceo» в Ринкон-де-Сото.

На этом мероприятии она снова появилась в кюлотах — этот элемент гардероба однозначно будет фаворитом королевы в новом осеннем сезоне. Сегодня на ней были черные с поясом на талии, которые она носила в сочетании с небесно-голубой рубашкой в полоску, с круглым вырезом на воротнике и закатанными рукавами. Завершали образ ее любимые туфли «Мэри Джейн» с пряжками от французского бренда Sezane. Эта практичная обувь на каблуке стала ее незаменимой вещью для рабочего дня.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция распустила волосы, сделала макияж в натуральных оттенках и надела золотые серьги-пусеты и золотое кольцо Coreterno.

Напомним, двое дочерей Летиции — принцесса Леонор и инфанта София отправились на учебу. Леонор проведет этот год в Генеральной авиационно-космической академии в Сан-Хавьере, в Мурсии, а ее младшая сестра София – начала учиться в университете Forward College в Португалии.

Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie