В полосатой рубашке и в кюлотах: королева Летиция дала старт новому учебному году в нескольких школах

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция завершает рабочую неделю мероприятием, посвященным открытию учебного курса 2025-2026 в школах C.E.I.P. «Entresotos» и S.I.E.S. «Gonzalo de Berceo» в Ринкон-де-Сото.

На этом мероприятии она снова появилась в кюлотах — этот элемент гардероба однозначно будет фаворитом королевы в новом осеннем сезоне. Сегодня на ней были черные с поясом на талии, которые она носила в сочетании с небесно-голубой рубашкой в полоску, с круглым вырезом на воротнике и закатанными рукавами. Завершали образ ее любимые туфли «Мэри Джейн» с пряжками от французского бренда Sezane. Эта практичная обувь на каблуке стала ее незаменимой вещью для рабочего дня.

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция распустила волосы, сделала макияж в натуральных оттенках и надела золотые серьги-пусеты и золотое кольцо Coreterno.

