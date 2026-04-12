- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 1 мин
В полосатой рубашке с бантами и брюках: монакская принцесса Александра с бойфрендом посетила теннисный турнир
Принцесса Александра Ганноверская и ее возлюбленный посетили теннисный турнир в Монте-Карло.
Принцесса Александра и ее бойфренд Бен-Сильвестр Штраутманн присутствовали на играх шестого дня турнира Rolex Monte-Carlo Masters 2026, входящего в серию ATP Masters 1000, который проходит в загородном клубе Монте-Карло.
26-летняя дочь принцессы Каролины Монакской появилась на мероприятии в голубой полосатой удлиненной рубашке с бантами-завязками и широких брюках, в руках она несла небольшую кожаную сумку-бочонок, а также собрала волосы в хвост, надела золотую подвеску на шею и отказалась от какого-либо макияжа.
Ее бойфренд Бен-Сильвестр Штраутманн надел красный джемпер и голубую рубашку, а также брюки белого цвета. Мужчина был в солнцезащитных очках.
Также на спортивном мероприятии появилась сестра Александры – Шарлотта Казираги. Она впервые появилась на публике со своим новым возлюбленным – писателем Николя Матье, подтвердив их отношения.