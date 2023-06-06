В полосатой юбке и ярких серьгах: королева Нидерландов Максима посетила Бразилию

Королева Нидерландов Максима совершила трехдневный визит в Бразилию в качестве специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию развития (UNSGSA). Цель визита состоит в том, чтобы UNSGSA поддерживала и сотрудничала с лидерами государственного и частного секторов, чтобы способствовать прогрессу в инклюзивном финансировании в стране.

В первый день своего визита королева Максима посетила банк Сантандер в Сан-Паулу, гаражи по ремонту автомобилей, бар Racadalulu, где пообщалась с работниками и сделала несколько фото.

Для появления на публике королева выбрала в этот раз блузу с длинными рукавами нежно-пудрового оттенка и полосатую юбку из плотной ткани от бренда NATAN.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Дополняли лук Ее Величества босоножки на каблуках, несколько украшений, особое внимание среди которых привлекли крупные серьги в виде больших кристаллов.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, Максима является латиноамериканкой - она родилась и выросла в Буэнос-Айресе.

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