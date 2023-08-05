В полосатых футболках и с улыбками на лице: премьер-министр Великобритании отдыхает с семьей в Малибу

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе со своей семьей отдыхает сейчас в Калифорнии. Это первый семейный отпуск Сунака за четыре года.

Несколько дней тому назад семью политики заметили папарацци на пирсе в Санта-Монике, а пятницу, 4 августа, в Малибу, когда они прогуливались с дочками Кришной и Анушкой.

Перед отпуском премьер раскрыл несколько секретов поездки.

"Страна будет оставлена ​​в умелых руках заместителя премьер-министра. Так что у нас первый настоящий семейный летний отпуск за несколько лет… Мы едем в Калифорнию, где я встретил свою жену, поэтому для нас это особенное событие. Дети очень взволнованы, потому что я беру их в Диснейленд", - говорится в издании The Times.

Риши Сунак с семьей / Фото: Getty Images

Для прогулки по Малибу супруги Сунак оделись в похожие образы, ведь на Риши было полосатое поло, а на его жене Акшате - полосатая футболка. Также они надели кроссовки и синий низ - Риши шорты, а его супруга юбку выше колен. Дочери пары били в однотонных футболках и шортах.

Риши Сунак с семьей / Фото: Getty Images

Читайте также: