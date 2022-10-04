В полупрозрачном наряде и на шпильках: похудевшая принцесса Таиланда сходила на показ Chanel

Единственная дочь короля Таиланда Рамы X – Сириваннавари Нариратана – обожает Модный дом Chanel, поэтому никогда не пропускает его фэшн-ивенты.

Принцесса Таиланда и дизайнер Сириваннавари Нариратана посетила показ коллекции весна-лето 2023 года Chanel, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Принцесса выбрала для своего появления пикантный образ total black от французского Модного дома, подчеркнувший ее похудевшую фигуру.

На ней был кардиган с большими серебряными пуговицами с камнями, водолазка с перфорацией и полупрозрачная короткая юбка, под которой была видна полоска кружева.

Сириваннавари Нариратана / Фото: Getty Images

Аутфит Сириваннавари дополнила стильными черными ботфортами с открытыми носками и прозрачными полосками спереди.

Руки Нариратана украсили часами и широким браслетом с логотипом Chanel, а уши – лаконичными серьгами.

Волосы она собрала в низкий хвост, сделала макияж с черными стрелками и завершила лук блестящим малиновым маникюром и педикюром.

А на показ бренда Elie Saab таиландская принцесса пришла в ярко-розовом платье и такого же цвета лакированных босоножках на высокой платформе и каблуке.

Сириваннавари Нариратана / Фото: Getty Images

Напомним, на показ коллекции Chanel Haute Couture Fall Winter 2022-2023, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, Нариратана Сириваннавари пришла в твидовом черно-белом костюме Chanel, состоявшем из жакета и юбки, и бежевом топе.

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