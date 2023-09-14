В полупрозрачном платье: герцогиня Эдинбургская удивила королевских поклонников новым образом

Сегодня жена принца Эдварда, герцога Эдинбургского, посетила Центр терапии и активного отдыха Гюля в Солсбери, в Англии. На сольное мероприятие Ее Высочество приехала в платье меди в питоновый принт, которое просвечивалось на солнце. К платью Софи подобрала молочно-белый жакет и коричневые кожаные эспадрильи на платформе. В руках у герцогини был клатч из кожи крокодила.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Она распустила волосы, сделала едва заметный макияж и надела золотую подвеску круглой формы и серьги-кольца в уши. Это привычный почти повседневный образ Софи, часто именно в таких аутфитах она появляется во время своих публичных выходов.

А вот в прошлый раз герцогиня приезжала на мероприятие в красном наряде и произвела впечатление на королевских поклонников своим образом.

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