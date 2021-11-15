В полупрозрачном платье и на шпильках: Оля Фреймут сходила с мужем на балет

Телеведущая выбрала для своего светского выхода элегантный аутфит.
В минувшие выходные в Национальной опере Украины состоялся гала-концерт международного балетного фестиваля "Серж Лифар де ля данс", организаторами которого выступили Александр Стоянов и Екатерина Кухар.
Мероприятие посетила Оля Фреймут в компании своего мужа Владимира Локотко.
Для похода на балет телеведущая выбрала элегантный образ. Она надела черное кружевное платье длины миди с полупрозрачным верхом и прозрачными рукавами.
Наряд Фреймут сочетала с белыми туфлями на шпильках и черным клатчем. Волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на красной помаде.
Владимир был одет в клетчатый жакет, клетчатую рубашку и черные брюки.
Читайте также: