В полупрозрачном платье и тиаре: королева Матильда блистала на банкете во дворце

Королева Матильда, Лаура Маттарелла, Серджо Маттарелла и король Филипп / © Getty Images

Реклама

Днем королевская чета организовала для гостей церемонию приветствия, где королева появилась в синем пальто и с новой прической.

А вечером состоялся традиционный государственный банкет в замке Лакен. На нем Матильда появилась в платье Armani Prive, сшитом на заказ фиолетового цвета с прозрачным верхом, расшитым камнями и плиссированным подолом. Ее Величество надела бриллиантовую тиару с лавровым листом, серьги-люстры и в руках держала миниатюрный клатч. Волосы она собрала в прическу и сделала вечерний макияж.

Королева Матильда, Лаура Маттарелла, Серджо Маттарелла и король Филипп / © Getty Images

Первая леди Италии Лаура Маттарелла появилась на банкете в черном маки-платье с бархатным верхом и кружевной юбкой. Образ она дополнила серьгами, браслетом и часами на запястье, а также светлым маникюром, укладкой и макияжем.

Реклама