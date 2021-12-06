В полушубке и красной юбке: кронпринцесса Виктория приехала в Париж

Шведская кронпринцесса Виктория отправилась в официальную поездку во Францию, первая остановка была в Париже.

Принцесса посетила Шведский институт, который отмечал 50-летие франко-шведской дружбы. Завершился визит совместным чаепитием на улице, где Виктория немного пообщалась с детьми преподавателей.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

На встречу будущая шведская королева приехала в красной юбке от Pär Engsheden и черном полушубке от Filippa K, на плече у принцессы была черная сумка от Saint Laurent, а обута она была в сапоги от Sania d'Mina. В руках кронпринцесса держала красные кожаные перчатки и красивый букет цветов, на шее у нее был цветастый платок. А из украшений она надела золотые серьги-кольца и массивные часы на запястье.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Предполагаем, мы еще увидим новые выходы кронпринцессы в этой поездке и будем следить за новостями.

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