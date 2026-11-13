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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В пончо и костюме винного оттенка: премьер-министр Италии продемонстрировала яркий образ в Дублине

Глава итальянского правительства выбрала для международного саммита элегантный монохромный аутфит.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони приняла участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоялся в Дублине.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

На мероприятии политик появилась в элегантном монохромном образе, который ей очень шел.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

На Мелоне был костюм насыщенного винного оттенка, состоящий из двубортного жакета с карманами с клапанами и брюк прямого кроя.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Под жакетом у нее была блузка того же цвета с воротником-бантом, который придал деловому аутфиту женственности и изысканности. А сверху премьер-министр надела пончо в тон, которое затем сняла.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа сделала красивую прическу с локонами, а также макияж смоки-айс и с розовой помадой.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, ранее Джордж Мелони поразила своим эффектным нарядом в красном жакете с золотыми пуговицами.

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