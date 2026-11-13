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В пончо и костюме винного оттенка: премьер-министр Италии продемонстрировала яркий образ в Дублине
Глава итальянского правительства выбрала для международного саммита элегантный монохромный аутфит.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони приняла участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоялся в Дублине.
На мероприятии политик появилась в элегантном монохромном образе, который ей очень шел.
На Мелоне был костюм насыщенного винного оттенка, состоящий из двубортного жакета с карманами с клапанами и брюк прямого кроя.
Под жакетом у нее была блузка того же цвета с воротником-бантом, который придал деловому аутфиту женственности и изысканности. А сверху премьер-министр надела пончо в тон, которое затем сняла.
Джорджа сделала красивую прическу с локонами, а также макияж смоки-айс и с розовой помадой.
Напомним, ранее Джордж Мелони поразила своим эффектным нарядом в красном жакете с золотыми пуговицами.