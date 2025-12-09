ТСН в социальных сетях

В пончо, с красивыми локонами и клатчем с кристаллами: жена премьер-министра Хорватии на встрече с Макронами

Ана Маслач Пленкович выглядела элегантно на официальном ужине в Париже.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ана Маслач Пленкович

Ана Маслач Пленкович / © Associated Press

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович с женой Аной Маслач Пленкович с официальным визитом посетили Францию. Президентская чета Макронов пригласила их на ужин в Елисейский дворец.

Андрей и Ана Маслач Пленковичи и Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Андрей и Ана Маслач Пленковичи и Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Ана выбрала для этого вечера элегантный образ. На ней было черное платье миди А-силуэта, сверху которого она надела черное пончо. Наряд Маслач скомбинировала с черными замшевыми туфлями-лодочками и гламурным клатчем с кристаллами.

Андрей и Ана Маслач Пленкович / © Associated Press

Андрей и Ана Маслач Пленкович / © Associated Press

Аутфит Ана дополнила прической с красивыми локонами, насыщенным вечерним макияжем и завершила лук бриллиантовыми украшениями.

Напомним, Брижит Макрон встречала гостей в темно-синем платье с поясом и шарфом.

