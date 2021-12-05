В потертой куртке и с тростью: принц Чарльз приехал в Хайгроув

Принц Чарльз прибыл в свое поместье Хайгроув – загородную резиденцию принца Уэльского, расположенную в местечке Доутон рядом с Тетбери в графстве Глостершир в юго-западной Англии.

Его Высочество посетил мероприятие по закладке живой изгороди в поместье Хайгроув и был запечатлен фотографами.

Чарльз очень любит природу, сам лично выращивает фрукты в собственном саду и занимается многими вопросами, которые касаются садоводства. Принц Чарльз был одет совсем иначе, чем публика привыкла видеть его на протокольных мероприятиях.

Принц Чарльз / Getty Images

На нем была потертая коричневая куртка с меховым воротником, зеленый шарф, кепка, также он был в теплых перчатках и с тростью в руках. Хайгроув для принца Чарльза место особенное, именно здесь он любил бывать, когда в его отношениях с принцессой Дианой были проблемы и сложности, и именно здесь они чаще всего виделись с его второй супругой герцогиней Камиллой. Кстати, в этот день Камилла вместе с мужем на мероприятии не присутствовала.

Принц Чарльз / Getty Images

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