В золотой карете: как Маргрете II ехала на свой последний банкет в качестве королевы

Королева Дании Маргрете II, которая складывает с себя полномочия с 14 января и отдает престол своему старшему сыну кронпринцу Фредерику, была запечатлена по пути во дворец Кристиансборг.

Ее Величество ехала в золотой карете в сопровождении конной эскадрильи гвардейского гусарского полка из Амалиенборга во дворец Кристиансборг на традиционный новогодний прием в Копенгагене.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Это ее последний новогодний прием в качестве королевы Дании, поскольку власть уже скоро перейдет к ее сыну, наследному принцу Фредерику.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

83-летняя королева одета в коричневую шубу, а на приеме появилась в бордовом платье и вся в орденах, а также надела жемчужные серьги.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

На мероприятии также присутствовали кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри – будущие король и королева Дании.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с королевой Маргрете II / Фото: Getty Images

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