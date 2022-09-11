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В последнюю путь: принцесса Анна сопровождает гроб своей матери - королевы Елизаветы II

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В последнюю путь: принцесса Анна сопровождает гроб своей матери - королевы Елизаветы II

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Разбирая горем принцесса сидит на заднем сидении вишневого Bentley.

В Великобритании сейчас прощаются с королевой Елизаветой II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее закрытый гроб, окутанный в королевский штандарт, увенчанный Имперской государственной короной и венком из белых цветов медленно везут через всю страну из Балморала в Эдинбург.

Принцесса Анна / © Associated Press
Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Чтобы простится с королевой и отдать последнюю дань уважения на улицы вышли тысячи людей.

Сопровождают Елизавету II в ее последнем путешествии по стране, ее единственна дочь - принцесса Анна и ее супруг вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

После шестичасового путешествия гроб покойной королевы останется на ночь в тронном зале во дворце Холируд.

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