В потрясающем бархатном платье с серебряной отделкой: Иванка Трамп посетила Прагу

В Чехии она получила награду от имени своей покойной матери.

Дочь 45-го президента США Дональда Трампа Иванка прилетела на прошлой неделе в Прагу с мужем и братом. В этом городе она встретила свое 40-летие, которое праздновала 30 октября, а также посетила мероприятие, где получила медаль в честь своей матери, которая скончалась этим летом.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

"Прошлой ночью в Пражском Граде мой брат Дон и я имели честь принять посмертную медаль "За заслуги" первой степени от имени нашей матери Иваны от президента Милоша Земана.

Моя мать родилась и выросла на территории тогдашней Чехословакии, а в Злине каталась на лыжах в национальной сборной и посещала Карлов университет в Праге. На протяжении всей своей жизни она поддерживала глубокую любовь и связь с Чешской Республикой.

Я знаю, что мама была бы очень польщена таким признанием, как и мы, быть здесь, в Праге, чтобы получить его от ее имени.

Спасибо, президент Земан, за то, что вчера почтили ее жизнь и вклад", - написала Иванка и поделилась серией фото с мероприятия.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

На Трамп было потрясающее черное бархатное платье на одно плечо, которое украшала элегантная деталь в виде серебристой ткани, обрамляющей ее талию.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Образ дополнили черные вечерние туфли, прическа и красная помада.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

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