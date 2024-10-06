В повседневном аутфите: княгиня Шарлин с собакой на руках вышла на марш защиты животных

Ее Светлость, княгиня Шарлин, как президент Общества защиты животных Монако, 5 октября приняла участие в марше "Rokethon Race 2024", направленном против отказа от животных.

Мероприятие было посвящено теме животных, с целью содействовать тому, чтобы как можно больше людей брали животных в дом и с целью повысить осведомленность общественности об отказе от животных и защите их.

Шарлин пришла на марш в трикотажном свитере и черных узких брюках с накладными карманами, а обута в белые кроссовки. У Шарлин были распущены ее белокурые волосы, легкий макияж был на лице и она надела черные солнцезащитные очки. На руках Шарлин несла маленькую черную собаку.

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Такая инициатива с участием княгини Монако, безусловно, привлечет больше внимания. Снимками поделились в Instagram королевского дворца в Монако.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какими были любимцы членов королевских семей.

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