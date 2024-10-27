В повседневном луке и в компании дочерей: королева Летиция с семьей посетила деревню

Королева Летиция блистала в элегантном повседневном наряде во время визита в Астурию вместе с мужем королем Филиппом VI и дочерьми.

Члены испанской королевской семьи навестили победителя конкурса "Образцовый город Астурия". В субботу монархи посетили деревню Сотрес в Кабралесе, чтобы отпраздновать чествование премии принцессы Астурийской, которая отмечается уже 35-й год.

Премия присуждается городу или деревне в Астурии, которая выдающимся образом отличилась в защите и сохранении своей природной среды, своего исторического и культурного наследия. Премии носят имя принцессы Леонор, старшей дочери монаршей четы, которая является принцессой Астурийской.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Королева Летиция выбрала для нового выхода элегантный джемпер и пальто в принт "гусиная лапка", черные штаны и обула ботинки. Она уложила волосы в своем фирменном стиле и сделала макияж.

Ее дочери — Леонор и София — были в синих джинсах, старшая выбрала черную футболку и жакет, как у матери, но более темного цвета, а также черные грубые ботинки на платформе, а младшая надела темно-синий свитер, синие джинсы-кльош и бежевую куртку.

Королева Летиция с дочерьми Леонор и Софией / Фото: Getty Images

Король Филипп VI также был в пиджаке и брюках теплых коричневых оттенков, он надел рубашку в полоску и рыжие замшевые туфли, но отказался от галстука, ведь это не официальный визит.

Напомним, ранее мы показывали, какие образы выбрали дамы королевской семьи для появления на церемонии.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Читайте также: