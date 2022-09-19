В повязке и платье с V-образным вырезом: траурный образ леди Луизы Виндзор на похоронах королевы

Леди Луиза Виндзор почтила память бабушки и попрощалась с ней во время службы в Вестминстерском аббатстве.

Внучка королевы Елизаветы II – леди Луиза Виндзор – старшая дочь графа и графини Весекских, пришла в Вестминстерское аббатство, чтобы попрощаться со своей бабушкой.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Associated Press

Луиза появилась там в черном платье миди от бренда Theory с V-образным вырезом и короткими рукавами, плотными колготками и замшевыми туфлями. В руке она держала черный клатч.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Associated Press

Аутфит Виндзор дополнила черной повязкой из крепа от Jane Taylor London, выпустив спереди пряди. В ушах у нее были серьги с камнями, а на шее кулоны на цепочках.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Associated Press

Напомним, а леди Амелия Виндзор пришла в Вестминстерское аббатство в нескромном черном платье миди с V-образным декольте и длинными рукавами. Под наряд Амелия надела слишком тонкое белье и поэтому засветила больше, чем было нужно.

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