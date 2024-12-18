В праздничном свитере и серых брюках: королева Мэри посетила рабочее мероприятие

Королева Мэри недавно вернулась из поездки в Испанию, куда ездила с мужем королем Фредериком X и сразу же посетила рабочее мероприятие.
Ее Величество вчера посетила мероприятие продовольственного клуба WeShelter в NABO Center Amager в Копенгагене. На встречу Мэри приехала в черном трикотажном свитере со снежинкой, серых брюках-клеш со стрелками, в длинном темно-синем пальто, которое расстегнула и обута в замшевые сапоги с круглыми носами.
В руках королева Мэри несла букет цветов, который ей, очевидно, преподнесли на мероприятии. Длинные каштановые волосы Мэри были распущены и идеально уложены, она сделала выразительный макияж глаз и надела лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами. Выглядела королева прекрасно.
Напомним, в прошлом месяце королевский дворец Дании представил новые портреты короля и королевы. На фото Мэри появилась в белом наряде.
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