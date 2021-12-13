Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с детьми / Getty Images

В праздничных нарядах: кронпринцесса Виктория сфотографировала своих детей на фоне елки

В праздничных нарядах: кронпринцесса Виктория сфотографировала своих детей на фоне елки

Шведские кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль поделились очаровательным снимком своих детей – принцессы Эстель и принца Оскара.

На фото запечатлены младшие члены королевской семьи перед большой рождественской елкой, украшенной праздничными огнями и большими красными и белыми шарами.

Пятилетний принц Оскар одет в костюм Санта-Клауса, а его старшая сестра, девятилетняя Эстель, держит корзину традиционных булочек с шафраном. Швеция входит в число стран, где 13 декабря отмечают День святой Люсии (или День святой Люси), известный как фестиваль огней.

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Также кронпринцесса Виктория поделилась снимками из архива.

"Старые фотографии из архива королевы, кронпринцессы, принца Карла Филиппа и принцессы Мадлен, празднующих Люсию в 1984 году", - гласит подпись к черно-белому фото.

Свою рождественскую открытку члены шведской королевской семьи пока что не представили, в отличие от британских монархов – герцога и герцогини Кембриджских и герцогини Корнуольской и принца Чарльза.

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