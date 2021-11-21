В преддверии 40-летия: герцогиня Кембриджская появилась на обложке глянца

В январе герцогиня Кембриджская отпразднует 40-летие.

Британский журнал ОК! посетил фото супруги принца Уильяма на обложку специального коллекционного издания, посвященного дню рождения королевской особы.

"Не пропустите специальное коллекционное издание, посвященное королевскому дню рождения, когда мы отмечаем 40-летие герцогини Кембриджской. Мы посмотрим на жизнь Кейт за последние четыре десятилетия перед ее знаменательным днем рождения", - говорится в подписи в публикации обложки журнала на официальной странице в Instagram.

На обложку поместили фото герцогини Кембриджской с церемонии вручения премии Earthshot Prize, которую пресса окрестила "Нобелевской экологической премией", организованной принцем Уильямом. На Кэтрин было платье от Alexander McQueen, которое она впервые надела в 2011 году на премию BAFTA. На церемонии в 2021 году свой образ герцогиня Кембриджская дополнила любимыми серьгами от Kiki McDonough из специальной серии в форме капель, легким вечерним макияжем и безупречной укладкой волнами.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Читайте также: