В преддверии 60-летия герцогини Софи: дворец поделился кадрами из новой фотосессии

В преддверии праздника королевский дворец поделился кадрами из новой фотосессии Софи. Фотосессию снимали в ее доме в Бэгшот-парке, а автором снимком стала фотограф Кристиной Эбенезер.

"Герцогиня Эдинбургская заинтересовалась творческим стилем фотографии Эбенезер и хотела поддержать восходящую женщину-фотографа.

Поскольку герцогиня с нетерпением ждет своего 60-летия, Ее Королевское Высочество вновь испытывает чувство волнения и приверженности своей работе в области гендерного равенства и с нетерпением ждет дальнейшего принятия и отстаивания этой проблемы в ближайшие годы", - говорится в сообщении дворца.

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На снимках Софи предстала в черной трикотажной водолазке и молочно-белой плиссированной юбке, а также в молочном пальто Proenza Schouler, бутылочных широких брюках Emilia Wickstead и коричневой водолазке. Ае образ дополняют маленькие серьги-кольца Giulia Barela Jewelry и кольцо от этого же бренда. У Софи распущены белокурые волосы и макияж на лице.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Ожидается, что герцогиня Эдинбургская проведет свой особенный день в уединении со своим мужем принцем Эдвардом. Дети Софи и Эдварда сейчас живут не с ними, так как старшая дочь леди Луиза учится в Университете Сент-Эндрюс, в Шотландии, а сын Джеймс учится в школе-интернате в Оксфордшире.

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