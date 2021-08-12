В преддверии дня рождения принцессы: принц Чарльз показал редкое детское фото с сестрой Анной

В преддверии дня рождения королевской принцессы Анны ее старший брат Чарльз поделился милым семейным снимком.

На странице Кларенс-хаус в Instagram был опубликован снимок 70-летней давности, на котором запечатлена принцесса Елизавета, ее муж принц Филипп и двое их детей – принц Чарльз и его сестра принцесса Анна.

Принц Чарльз и принцесса Анна с родителями / Associated Press

"На этой фотографии, сделанной 70 лет назад в этом месяце, изображены королева, герцог Эдинбургский, принц Чарльз и принцесса Анна, наслаждающиеся теплым летним днем ​​в саду Кларенс-хаус", - говорится в подписи.

Фотография была сделана во время первого дня рождения принцессы Анны. Единственной дочери королевы Елизаветы и принца Филиппа в воскресенье, 15 августа, исполнится 71 год.

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В то время семья из четырех человек - до рождения принца Эндрю и принца Эдварда - жила в Кларенс-хаусе. Менее чем через шесть месяцев отец Елизаветы, король Георг VI, умер в возрасте 56 лет, сделав свою 25-летнюю дочь новым монархом. С тех пор королева Елизавета II является королевой Великобритании и в следующем году отпразднует 70-летие на троне.

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