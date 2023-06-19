В преддверии еще одной коронации: король Чарльз III наградил супругу Камиллу новым орденом

Ее Величество королева Камилла стала дамой Ордена Чертополоха, который эквивалентен Ордену Подвязки. В преддверии главного события для королевской четы король Чарльз III удостоил свою супругу невероятной чести. В заявлении Букингемского дворца было подтверждено, что Камилла была назначена в Орден Чертополоха, который является величайшим рыцарским орденом Шотландии.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Заявление гласило: "Король милостиво изволил назначить королеву в древнейший и благороднейший Орден Чертополоха".

Этот титул принадлежит и другим старшим членам королевской семьи, в том числе сестре короля, принцессе Анне с 2000 года, и наследнику престола, принцу Уильяму с 2012 года.

Как сообщает издание Hello!, именно монарх отвечает за то, кто назначается в Орден. В ордене может быть до 16 рыцарей, сейчас лишь две позиции остаются вакантными.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, о том, как пройдет шотландская коронация короля Чарльза и королевы Камиллы, мы рассказывали ранее.

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