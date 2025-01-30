В преддверии годовщины: милое видео со свадьбы короля Чарльза и королевы Камиллы

В апреле король Чарльз и королева Камилла отпразднуют 20-ю годовщину со дня своей свадьбы.

Мы нашли один из видеороликов, которые были сняты в тот счастливый для пары день – 9 апреля 2005 года. В ролике принц Уэльский Чарльз и Камилла Паркер-Боулз запечатлены, выходя из автомобиля, когда приехали на гражданскую церемонию росписи в Виндзоре.

На самом деле их свадьба изначально была запланирована на 8 апреля, но была перенесена на 9 так как принца Чарльза вызвали на похороны Папы Иоанна Павла II от имени королевы Елизаветы II.

Ах, эта свадьба: как выглядели Чарльз и Камилла в день своей росписи

К тому же, Камилла и Чарльз не хотели связывать себя узами брака в день, когда хоронили Папу Римского.

Гражданская церемония росписи пары проходила в Виндзорской ратуше и служба благословения супругов в часовне Святого Георгия.

Принц Чарльз и его жена Камилла покидают гражданскую церемонию бракосочетания в Ратуше Виндзора, 9 апреля 2005 года в Беркшире, Англия / Фото: Getty Images

На гражданской церемонии Камилла появилась в лаконичном молочно-белом платье прямого силуэта и пальто в тон от Робинсона Валентайна, и шляпе от любимого ирландского шляпного мастера Филипа Трейси. Аксессуар был кремового цвета с французским кружевом, украшенной тремя страусиными перьями и цветком.

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