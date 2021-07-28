В преддверии годовщины свадьбы: каким был 115 килограммовый торт леди Дианы и принца Чарльза

Завтра, 29 июля 2021 года, принцесса Диана и принц Чарльз могли бы отпраздновать 40-ю годовщину со дня своей свадьбы.

Вчера мы вспоминали, как проходила свадебная репетиция пары в соборе Святого Павла в Лондоне, и как, держась за руки будущие муж и жена выходили из собора и попали под прицел фотографов.

Сегодня хотим рассказать о свадебном торте королевской пары. Он был высотой пять футов и весом 255 фунтов (115 кг) был изготовлен Кулинарной школой Королевского флота HMS Pembroke в Чатеме. На снимке вместе с тортом запечатлен старший преподаватель школы, главный повар мелкой канцелярии Дэйв Эйвери. Ему было 37 лет, когда он разрабатывал это поистине королевское угощение для свадьбы.

Свадебный торт Дианы и Чарльза / Associated Press

Через 33 года после того, как торт был испечен, один его кусок был продан на аукционе за 1375 долларов. Его продали в оригинальной бело-серебряной подарочной коробке с датой королевской свадьбы и информацией: "Букингемский дворец, 29 июля 1981 года». Упаковка дополнительно была украшена перьями принца Уэльского и монограммой "CD", пишет Hello!. Продажа анонимному участнику торгов была проведена компанией Nate D. Sander Auctions из Лос-Анджелеса.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Associated Press

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Но не только торт Дианы и Чарльза продавали на аукционе. После свадьба старшего сына принцессы Уэльской – принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, несколько частей восьмиярусного свадебного торта Уильяма и Кейт были проданы на аукционе. Также королевская чета приберегла кусочек и для себя. Знаменитый торт они отведали в октябре 2013 года по случаю крещения их первенца – принца Джорджа.

Свадьба Кейт и Уильяма / Associated Press

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Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (21 фото)

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