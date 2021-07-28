В преддверии годовщины свадьбы: каким был 115 килограммовый торт леди Дианы и принца Чарльза

Завтра, 29 июля 2021 года, принцесса Диана и принц Чарльз могли бы отпраздновать 40-ю годовщину со дня своей свадьбы.
Вчера мы вспоминали, как проходила свадебная репетиция пары в соборе Святого Павла в Лондоне, и как, держась за руки будущие муж и жена выходили из собора и попали под прицел фотографов.
Сегодня хотим рассказать о свадебном торте королевской пары. Он был высотой пять футов и весом 255 фунтов (115 кг) был изготовлен Кулинарной школой Королевского флота HMS Pembroke в Чатеме. На снимке вместе с тортом запечатлен старший преподаватель школы, главный повар мелкой канцелярии Дэйв Эйвери. Ему было 37 лет, когда он разрабатывал это поистине королевское угощение для свадьбы.
Через 33 года после того, как торт был испечен, один его кусок был продан на аукционе за 1375 долларов. Его продали в оригинальной бело-серебряной подарочной коробке с датой королевской свадьбы и информацией: "Букингемский дворец, 29 июля 1981 года». Упаковка дополнительно была украшена перьями принца Уэльского и монограммой "CD", пишет Hello!. Продажа анонимному участнику торгов была проведена компанией Nate D. Sander Auctions из Лос-Анджелеса.
Но не только торт Дианы и Чарльза продавали на аукционе. После свадьба старшего сына принцессы Уэльской – принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, несколько частей восьмиярусного свадебного торта Уильяма и Кейт были проданы на аукционе. Также королевская чета приберегла кусочек и для себя. Знаменитый торт они отведали в октябре 2013 года по случаю крещения их первенца – принца Джорджа.
Читайте также: Роскошные и дорогие: свадебные платья королев и принцесс