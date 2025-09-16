В преддверии государственного визита: раскрыты истинные чувства президента Трампа к принцессе Кейт

Дональд Трамп и принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Кейти Уильям Уэльские встретят пару на территории Виндзорского замка в среду утром и официально представят их королю Чарльзу и королеве Камилле. Королевские пары и президентская чета будут присутствовать на церемонии приветствия под открытым небом и на каретном кортеже, проходящем к Виндзорскому замку.

В последний день пребывания в Великобритании первая леди США Мелания Трамп посетит Кукольный дом королевы Марии и Королевскую библиотеку в Виндзорском замке, а затем встретится с принцессой Кейт в садах Фрогмор.

Королева Елизавета II и Дональд Трамп / © Associated Press

Сообщается, что пара в восторге от того, что 43-летняя принцесса Уэльская будет играть «заметную» роль во время их поездки в Великобританию на следующей неделе.

«Президент и первая леди очень рады, что принцесса Уэльская сыграет такую важную роль в их визите», — говорится в заявлении, пишет express.co.uk.

Участие принцессы Кейт в стольких мероприятиях государственного визита — большая честь. Трампы очень надеялись, что она будет частью их визита, но из-за состояния здоровья принцессы никаких подтверждений этому не поступало до этой недели.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Во время своего визита президент и первая леди остановятся на месте и в частном порядке возложат венок к гробнице королевы Елизаветы II. Затем для них будет проведена короткая экскурсия по часовне, и они послушают музыкальное выступление хора часовни.

Также мы увидим принца и принцессу Уэльских на государственном банкете.