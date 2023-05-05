В преддверии коронации: смешные фото короля Чарльза III

6 мая король Чарльз III и его супруга королева Камилла будут коронованы на службе в Вестминстерском аббатстве.

В преддверии этого грандиозного для Великобритании события мы решили вспомнить некоторые забавные моменты из повседневной жизни короля и собрали для вас фотоподборку.

Сын Чарльза – принц Гарри, как-то жаловался, что, живя в Лондоне, не мог спокойно кататься на велосипеде. На этом фото его отец Чарльз запечатлен на велосипедной прогулке, в которой участвовали члены British Asian Trust в Хайгроуве, 10 июня 2021 года.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

На этом снимке Чарльз получил в подарок для его внука - принца Джорджа - плюшевого мишку, его вручили будущему королю во время посещения 132-й Сандрингемской выставки цветов в Сандрингемском доме 31 июля 2013 года в Кингс-Линн.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

На этом снимке Чарльз танцует с двадцатилетней Наярой в отдаленной деревне Магуари во время тура по тропическим лесам Амазонки, 14 марта 2009 года в Манаусе, Бразилия. Тогда Чарльз и Камилла находились в Бразилии в рамках десятидневного тура по Южной Америке.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

А это будущий король демонстрирует свою физическую подготовку. Он качается на брусьях во время посещения дома Уиган в Клэптоне.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Всем известна любовь короля к садоводству. На этом фото Чарльз несет две корзины свежих овощей, подаренных ему во время визита на ферму Фентонголлан, 13 июня 2006 года в Труро.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

А здесь еще совсем молодой принц Чарльз падает с саней во время отпуска в Клостерсе.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам редкие снимки короля, о которых все уже забыли.

А также собирали подборку милых снимков снимки Чарльза и Камиллы, которые не оставят никого равнодушными.

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