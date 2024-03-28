В преддверии праздника: норвежские монархи поделились семейным снимком

В центре фото запечатлен король Харальд V, к нему присоединилась его супруга королева Соня, наследный принц Хокон и его супруга кронпринцесса Метте-Марит с двумя детьми – принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом.

Снимок был сделан в Осло, семья собралась, чтобы отпраздновать начало пасхальной недели.

Это впервые королевский дворец Норвегии показал, как нынче выглядит король Харальд V, который был совсем недавно госпитализирован из-за проблем с сердцем во время отпуска в Малайзии.

В начале марта сообщалось, что монарху предстоит перенести операцию по установке постоянного кардиостимулятора. На данный момент королевская семья не сообщила, провели ли королю уже эту операцию или она состоится после пасхальных каникул.

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