В преддверии Рождества: принц Гийом и принцесса Стефания устроили семейную фотосессию с сыновьями

Наследный принц Люксембурга Гийом и его жена принцесса Стефания устроили семейную фотосессию вместе с сыновьями, а снимками поделились в Instagram.

Супруги снялись в праздничной фотосессии вместе с сыновьями – четырехлетним принцем Шарлем и полуторагодовалым принцем Франсуа.

Принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания с сыновьями / Фото: instagram.com/courgrandducale

"В этот праздничный период наследная чета с радостью делится с вами новыми семейными фотографиями.

Их Королевские Высочества желают вам и всем вашим близким веселого Рождества и прекрасного завершения года.

© Дом Великого Герцога / Кэри Бартелми", - говорится в подписи к фотографиям.

Принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания с сыновьями / Фото: instagram.com/courgrandducale

Напмоним, в июне 2024 года герцог Люксембурга Анри передал правление сыну Гийому. После 24 лет пребывания на престоле великий герцог Люксембурга Анри выразил желание отойти от своих обязанностей.

Принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания с сыновьями / Фото: instagram.com/courgrandducale

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