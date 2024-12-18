В преддверии Рождества: принц Гийом и принцесса Стефания устроили семейную фотосессию с сыновьями

Наследный принц Люксембурга Гийом и его жена принцесса Стефания устроили семейную фотосессию вместе с сыновьями, а снимками поделились в Instagram.
Супруги снялись в праздничной фотосессии вместе с сыновьями – четырехлетним принцем Шарлем и полуторагодовалым принцем Франсуа.
"В этот праздничный период наследная чета с радостью делится с вами новыми семейными фотографиями.
Их Королевские Высочества желают вам и всем вашим близким веселого Рождества и прекрасного завершения года.
© Дом Великого Герцога / Кэри Бартелми", - говорится в подписи к фотографиям.
Напмоним, в июне 2024 года герцог Люксембурга Анри передал правление сыну Гийому. После 24 лет пребывания на престоле великий герцог Люксембурга Анри выразил желание отойти от своих обязанностей.
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