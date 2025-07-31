В преддверии своего дня рождения: Меган Маркл сделала важное заявление

Меган Маркл / © Associated Press

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Меган и ее команда бренда As Ever объявила, что в ближайшее время они начнут выпускать новую продукцию, включая новые вина.

«Мы надеемся, что вы прекрасно провели лето — наслаждались приключениями путешествий или спокойствием дома, находили красоту в мелочах и, возможно, пробовали что-то новое. Многие из вас смогли попробовать наше дебютное розовое вино Napa Valley Rosé урожая 2023 года, и мы были в восторге от ваших отзывов: „10 из 10“, „идеально“, „утонченный вкус“, „потрясающе и восхитительно“. Мы также победили в слепых дегустациях как „лучшее розовое вино“ и были названы „лучшим напитком лета“. Вот это да, подумали мы. И спасибо вам, говорим мы», — говорится в заявлении.

Меган Маркл успешно продает вино / © Getty Images

«Мы рады сообщить, что наше розовое вино Napa Valley Rosé урожая 2024 года поступит в продажу на следующей неделе», — говорится в сообщении герцогини. «В нем сочетается та же гармония нот, что и в нашем первом купаже, и создается элегантное сочетание тонкого, но запоминающегося вкуса. Вам захочется чокнуться бокалами с друзьями на закате, поднимая бокалы за лето», — пишет бренд.

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1 июля Меган выпустила первый алкогольный напиток своего бренда — розовое вино Napa Valley 2023 года. Его стоимость превышала 86 долларов за бутылку при минимальном заказе от трех бутылок и было доступно для покупки только покупателям из США.