В преддверии юбилея: опубликовано новое портретное фото королевской принцессы Анны

Королевский фотограф Крис Джексон сделал новое портретное фото в преддверии 75-летнего юбилея принцессы Анны.

Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

«Специально сделал этот официальный портрет Его Королевского Высочества и сэра Тима в Виндзорском замке в честь дня рождения принцессы Анны. С 75-летием! 🎂 🥳 🎉», — написано под снимком.

Фото было сделано во время государственного банкета в честь визита президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди Брижит Макрон в начале июля 2025 года.

Сэр Тимоти Лоуренс и королевская принцесса Анна

Сэр Тимоти Лоуренс и королевская принцесса Анна

В тот день принцесса Анна была одета в кремовое макси-платье с подолом из кружева, который был расшит камнями, а ее наряд дополняло лаконичное болеро, длинные белые перчатки и маленький клатч. Образ принцесса дополнила тиарой, серьгами и колье на шее, а у нее на груди было несколько орденов. Также принцесса предстала в кадре с новой прической.

На фотографии принцесса изображена вместе с мужем, вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом.

Сэр Тимоти Лоуренс и королевская принцесса Анна на банкете в Виндзорском замке / © Associated Press

Сэр Тимоти Лоуренс и королевская принцесса Анна на банкете в Виндзорском замке / © Associated Press

Напомним, в прошлом году в честь 74-летия принцессы мы собрали для вас десять неизвестных фактов о любимой дочери принца Филиппа.

Принцесса Анна и Зара Тиндолл / © Associated Press

Принцесса Анна и Зара Тиндолл_2 / © Getty Images

Принцесса Анна и Марк Филлипс / © Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

