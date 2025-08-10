- Дата публикации
В преддверии юбилея: опубликовано новое портретное фото королевской принцессы Анны
Королевский фотограф Крис Джексон сделал новое портретное фото в преддверии 75-летнего юбилея принцессы Анны.
«Специально сделал этот официальный портрет Его Королевского Высочества и сэра Тима в Виндзорском замке в честь дня рождения принцессы Анны. С 75-летием! 🎂 🥳 🎉», — написано под снимком.
Фото было сделано во время государственного банкета в честь визита президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди Брижит Макрон в начале июля 2025 года.
В тот день принцесса Анна была одета в кремовое макси-платье с подолом из кружева, который был расшит камнями, а ее наряд дополняло лаконичное болеро, длинные белые перчатки и маленький клатч. Образ принцесса дополнила тиарой, серьгами и колье на шее, а у нее на груди было несколько орденов. Также принцесса предстала в кадре с новой прической.
На фотографии принцесса изображена вместе с мужем, вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом.
