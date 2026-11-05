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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В прессу просочилась тайная информация о пересадке легких королеве Метте-Марит

Королева Норвегии Метте-Марит в начале этого года перенесла операцию по спасению своей жизни, и подробности процедуры были случайно обнародованы.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Метте-Марит

Королева Метте-Марит / © Getty Images

53-летняя королева Норвегии в начале этого года успешно перенесла пересадку легких из-за «угрожающего жизни» заболевания легких, но только сейчас стали известны новые подробности ее операции.

В новой книге содержится информация, потенциально нарушающая закон и неэтичная, касающаяся ее трансплантации.

Королева Метте-Марит / © Getty Images

Королева Метте-Марит / © Getty Images

Автор книги Eventyrnetten» Альфред Фиджестель писал: «У 89-летнего короля выдались напряженные несколько дней. В понедельник перед матчем против Ирака Мариус был приговорен к четырем годам тюремного заключения за сексуальные преступления. Во время самого матча его невестке пересадили два новых легких от донора, внезапно скончавшегося в результате несчастного случая где-то в Скандинавии».

Ранее точное время операции, а также подробности о донорстве не были известны общественности. Лечащий врач королевы Метте-Марит в Риксхоспитале, заведующий отделением пульмонологии Аре Мартин Холм, осудил нарушение конфиденциальности, пишет журнал Hello!.

Автор впоследствии признал свою ошибку, заявив, что на самом деле не был уверен в точном времени проведения процедуры.

Королева Метте-Марит

Королева Метте-Марит

«Это плохо сформулировано. Мне следовало написать, что Метте-Марит недавно перенесла операцию, а не то, что операция состоялась именно в тот день, когда Норвегия играла с Ираком. Я ничего об этом не знаю», — сказал Фидьестёль газете Dagbladet.

Ранее королевский дворец Норвегии сообщал, что королева Метте-Марит была освобождена от выполнения обязанностей до лета 2027 года.

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