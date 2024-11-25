В приталенном пальто и белом мини-платье: Брижит Макрон похвасталась стройными ногами в Марокко

Жена президента Франции в белоснежном ансамбле посетила торжественное мероприятие.
Первая леди Франции Брижит Макрон в рамках официального визита в Марокко вместе с принцессой страны Лаллой Хасной приняла участие в торжественном открытии Большого театра Рабата.
Брижит предстала в эфетном образе. На ней было короткое белое приталенное пальто и белое мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги.
Аутфит первая леди дополнила черными кожаными остроносыми туфлями. У нее был объемный парик, любимый макияж смоки-айс, гигиенический маникюр и кольцо с бриллиантами на пальце.
Напомните, Брижит Макрон в красном блейзере и брюках-клеш позировала на ледоколе в Чили.
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