В приталенном платье и изумрудном жакете: президент Словакии в эффектном образе встретилась с Зеленским

Зузана Чапутова продемонстрировала красивый образ на встрече с украинским президентом.

Президентка Словакии Зузана Чапутова сегодня, 7 июля, принимала у себя в гостях в прибывшем с официальным визитом президентском дворце в Братиславе украинского коллегу Владимира Зеленского.

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Чапутова выглядела прекрасно. В своем аутфите она соединила белое приталенное платье меди и жакет изумрудного цвета без воротника. Образ она дополнила бежевыми туфлями на шпильках.

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Зузана сделала хорошую укладку и макияж с розовой помадой. Уши президентка украсила жемчужными серьгами, а шею – деликатным кулоном на цепочке.

Зеленский был одет в лонглслив и брюки-карго цвета хаки и кроссовки в тон.

Читайте также: