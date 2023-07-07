Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В приталенном платье и изумрудном жакете: президент Словакии в эффектном образе встретилась с Зеленским

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
318
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В приталенном платье и изумрудном жакете: президент Словакии в эффектном образе встретилась с Зеленским

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Зузана Чапутова продемонстрировала красивый образ на встрече с украинским президентом.

Президентка Словакии Зузана Чапутова сегодня, 7 июля, принимала у себя в гостях в прибывшем с официальным визитом президентском дворце в Братиславе украинского коллегу Владимира Зеленского.

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / © Getty Images
Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Чапутова выглядела прекрасно. В своем аутфите она соединила белое приталенное платье меди и жакет изумрудного цвета без воротника. Образ она дополнила бежевыми туфлями на шпильках.

Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / © Getty Images
Зузана Чапутова и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Зузана сделала хорошую укладку и макияж с розовой помадой. Уши президентка украсила жемчужными серьгами, а шею – деликатным кулоном на цепочке.

Зеленский был одет в лонглслив и брюки-карго цвета хаки и кроссовки в тон.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
318
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация