В прокат вышла военная экшен-драма Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21" о начале российского вторжения в Луганской области

В столице состоялась премьера фильма о луганских пограничниках, которые в 2014 году не сдались под огневым и нравственным давлением российского врага.

Премьеры фильма "Мирный-21" прошли во Львове, Ивано-Франковске и Хмельницком. В них приняли участие режиссер и генеральный продюсер фильма Ахтем Сеитаблаев и один из главных героев Алексей Тритенко.

Финальная премьера драмы прошла на днях в Киеве. Поддержать авторов фильма пришли звезды украинского медиа-бизнеса и киноиндустрии: Ада Роговцева, Алексей Суровцев, Инна Приходько, Максим Самчик, Леся Самаева, Ольга Лукьяненко, Тарас Цимбалюк, Екатерина Файн, Григорий Бокланов, Анастасия Цимбалару, Александр и Мария Русько, продюсеры Ирина Костюк, Сергей Созановский, Андрей Рызванюк, Егор Олесов, сценарист Ярослав Войцешек, киноблогеры Виталий Гордиенко и Инна Гордеева, журналист и телеведущий Юрий Марченко, поэтесса Татьяна Власова.

На мероприятии также были Ахтем Сеитаблаев, сосценарист и действующий полковник Государственной пограничной службы Анатолий Коцюрба, автор идеи и политик Павел Сушко, сопродюсер Мария Дончик, оператор-постановщик Юрий Король, актеры Андрей Саминин, Евгений Ламах, Алексей Тритенко, Андрей Мостренко, Максим Девизоров, Роман Ясиновский.

Перед показом фильма состоялся брифинг с участием Ахтема Сеитаблаева, Алексея Тритенко, Анатолия Коцюрбы, представительницы фонда "Повернись живим" Виктории Дворецкой и заместителя председателя Государственного агентства Украины по кино Юлии Шевчук.

Алексей Тритенко

Анатолий Коцюрба

"Для меня эта история в первую очередь о доверии. Абсолютно убежден в том, что это фундаментальная вещь в жизни каждого человека. Доверие способно либо вдохновлять, либо разрушать, либо создавать действительно крепкий круг друзей и партнеров, крепкую семью. Всем нам хорошо известно: если мы начинаем какое-то дело, то обязательно опираемся на доверие… Ну и тем более, когда речь идет об истории, главными персонажами которой являются пограничники, это о доверии солдат к командиру, своим коллегам.

Впервые я услышал об этой истории в 2014 году, в цикле программ "Храбрые сердца", и не поверил, потому что перед глазами был пример совсем другой ситуации и совсем других поступков людей, которые приносили присягу защищать собственную Родину. Но вот спустя почти 8 лет эта история, которая меня чрезвычайно сильно эмоционально задела, приобрела свои конкретные очертания в виде полнометражного художественного фильма", — поделился Сеитаблаев.

История о доверии и его отсутствии на фоне событий, которые разворачиваются в Луганской области начала 2014 года. Главная тема раскрывается через призму Луганского пограничного отряда, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы тщетно пытаются заставить предать свою страну.

На последних кадрах ленты есть посвящение актеру Павлу Ли, трагически погибшему от рук российских оккупантов. Для него роль в "Мирном-21" стала последней.

"Фильм максимально приближен к реальности. Конечно, в такое короткое время втиснуть все то, что там на самом деле происходило, невозможно, но основные моменты воспроизвели, некоторые объединили. Но, несмотря на это, саму "канву" истории создатели передали. И позволили снова пережить случившееся почти 9 лет назад, пересмотреть эти моменты и увидеть, что они похожи на случившееся в реальности...

Особенно успешно воспроизвели территорию расположения пограничного отряда визуально. В фильме использовали мои воспоминания и воспоминания собратьев — выбрали самые яркие из них. Конечно, в фильме было место для художественного отступления, ведь это не документалистика, нужно, чтобы люди смотрели и им было интересно", — поделился впечатлениями от фильма полковник Государственной пограничной службы Украины Сергей "Збруч" Дупляк, которого в ленте сыграл актер Роман Ясиновский.

"Мирный-21". Для кого-то – это название военной киноленты об отважных пограничниках, которые в начале российской агрессии в 2014 году не изменили присяге и до последнего сражались за свою землю. Для меня, моей семьи и моих собратьев "Мирный-21" – это не просто название фильма – это реальный адрес управления Луганского пограничного отряда, часть нашей жизни, где мы обеспечивали охрану государственной границы и дали бой незаконным вооруженным формированиям, когда те превосходящими силами попытались нас захватить. Для каждого из нас это был ответственный и трудный период.

Просматривая ленту, сразу погружаешься в воспоминания, которые пришлось тогда пережить, возвращаешься к тем переживаниям и принятым решениям. Воспроизведенный в фильме пограничный отряд очень похож на реальный, что мысленно переносило всех нас в те дни. Я благодарен режиссеру и всей творческой команде за создание этой картины, фильма о реальных пограничниках, о Героях среди нас, которые и сейчас продолжают защищать Украину.

Я благодарен всем пограничникам, мужество и поступки которых вдохновили команду на экранизацию их подвига. Верю, что мы обязательно вернемся в украинский Луганск и наш родной отряд", — сказал генерал-майор, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

На мероприятии также была представлена фотовыставка Олега Пальчика "Лицо войны" и Алексея Дмитрашкивского "По ту сторону мира" с кадрами Бучи до и после оккупации.

Напомним, 10 гривен с каждого проданного билета на фильм "Мирный-21" направят в Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" на покупку разведывательно-ударного комплекса (РУК) с 120-мм минометами для 111-й отдельной бригады территориальной обороны Луганской области. Цель сбора – 10,8 миллиона гривен.

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