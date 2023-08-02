В простом белом платье: 15-летняя принцесса Бельгии посетила мероприятие в Испании с отцом-королем

Юная принцесса надела лаконичное светлое платье свободного фасона.
Король Бельгии Филипп и его младшая дочь - 15-летняя принцесса Элеонора - посетили Испанию. Они приняли участие в памятном мероприятии по случаю 30-й годовщины смерти короля Бельгии Бодуэна. Церемония состоялась на вилле Астрида в Мотриле, где был открыт специальный мемориал в честь покойного короля.
Король Филипп и юная Элеонора возложили венки к статуе покойного монарха, а затем посетили недавно открытый мемориал.
На мероприятии Элеонора появилась в простом белом свободном платье от Freedom T Porter. Изящный наряд имел рукава три четверти и кружевную отделку на декольте.
Образ юная принцесса дополнила коричневыми сандалиями и несколькими золотыми украшениями - цепочкой с медальонами и браслетами.
Также памятное мероприятие посетила королева София - мать ныне правящего короля Испании Филипп VI.
Читайте также:
- Бельгийская принцесса Элеонора и принц Эммануэль на новых рождественских снимках
- Вся в красном, в маске и на шпильках: королева Матильда отвела дочь в школу
- Какая красавица: королева Матильда в красивом аутфите и с младшей дочерью вышла в свет
- Никакого торжества: дети бельгийской королевы Матильды пошли в школу в простых нарядах