В простом белом платье: 15-летняя принцесса Бельгии посетила мероприятие в Испании с отцом-королем

Король Бельгии Филипп и его младшая дочь - 15-летняя принцесса Элеонора - посетили Испанию. Они приняли участие в памятном мероприятии по случаю 30-й годовщины смерти короля Бельгии Бодуэна. Церемония состоялась на вилле Астрида в Мотриле, где был открыт специальный мемориал в честь покойного короля.

Король Филипп и юная Элеонора возложили венки к статуе покойного монарха, а затем посетили недавно открытый мемориал.

На мероприятии Элеонора появилась в простом белом свободном платье от Freedom T Porter. Изящный наряд имел рукава три четверти и кружевную отделку на декольте.

Принцесса Бельгии Элеонора и король Филипп / Фото: Getty Images

Образ юная принцесса дополнила коричневыми сандалиями и несколькими золотыми украшениями - цепочкой с медальонами и браслетами.

Принцесса Бельгии Элеонора и король Филипп / Фото: Getty Images

Также памятное мероприятие посетила королева София - мать ныне правящего короля Испании Филипп VI.

Принцесса Бельгии Элеонора, король Филипп и королева София / Фото: Getty Images

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