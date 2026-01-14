- Дата публикации
В простом луке и без макияжа: принцесса Каролина посетила открытие фестиваля
Принцесса Монако Каролина снова посетила открытие циркового фестиваля в Монте-Карло.
Сестра князя Альбера II — принцесса Каролина — посетила открытие 48-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. На фото принцесса запечатлена с цирковым артистом Аленом Андре.
Каролина была одета в черный трикотажный джемпер, джинсы и синюю флисовую кофту. У нее в ушах были лаконичные бриллиантовые серьги, на лице отсутствовал макияж и были очки.
