Общество
91
1 мин

В простом луке и без макияжа: принцесса Каролина посетила открытие фестиваля

Принцесса Монако Каролина снова посетила открытие циркового фестиваля в Монте-Карло.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Каролина

Принцесса Каролина / © Getty Images

Сестра князя Альбера II — принцесса Каролина — посетила открытие 48-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. На фото принцесса запечатлена с цирковым артистом Аленом Андре.

Каролина была одета в черный трикотажный джемпер, джинсы и синюю флисовую кофту. У нее в ушах были лаконичные бриллиантовые серьги, на лице отсутствовал макияж и были очки.

Принцесса Каролина / © Getty Images

Принцесса Каролина / © Getty Images

91
