В простом луке и в компании отца: шведская принцесса Эстель сходила на теннис
Шведский кронпринц Даниэль вместе с дочерью принцессой Эстель посетили теннисный турнир.
13-летняя принцесса Эстель с отцом были запечатлены на трибунах девятого дня турнира BNP Paribas Nordic Open 2025 в Королевском теннисном зале в Стокгольме в компании шведской пловчихи Сары Шестрем.
Дочь кронпринцессы Виктории посетила финальный матч мужского одиночного разряда между Каспером Руудом (Норвегия) и Уго Умбером (Франция) на турнире.
Принцесса Эстель была на мероприятии в черном свитшоте, волосы собрала в пучок и надела серьги с узлом. Ее отец принц Даниэль был в синем пиджаке и зеленой клетчатой рубашке.
Напомним, недавно кронпринц и кронпринцесса вернулись из поездки в Японию, где у кронпринцессы Виктории было несколько важных встреч.