Общество
79
1 мин

В простом луке и в компании отца: шведская принцесса Эстель сходила на теннис

Шведский кронпринц Даниэль вместе с дочерью принцессой Эстель посетили теннисный турнир.

Ольга Кузьменко
Кронпринц Даниэль с дочерью Эстель

Кронпринц Даниэль с дочерью Эстель / © Getty Images

13-летняя принцесса Эстель с отцом были запечатлены на трибунах девятого дня турнира BNP Paribas Nordic Open 2025 в Королевском теннисном зале в Стокгольме в компании шведской пловчихи Сары Шестрем.

Дочь кронпринцессы Виктории посетила финальный матч мужского одиночного разряда между Каспером Руудом (Норвегия) и Уго Умбером (Франция) на турнире.

Кронпринц Даниэль с дочерью Эстель / © Getty Images

Кронпринц Даниэль с дочерью Эстель / © Getty Images

Принцесса Эстель была на мероприятии в черном свитшоте, волосы собрала в пучок и надела серьги с узлом. Ее отец принц Даниэль был в синем пиджаке и зеленой клетчатой рубашке.

Напомним, недавно кронпринц и кронпринцесса вернулись из поездки в Японию, где у кронпринцессы Виктории было несколько важных встреч.

Кронпринцесса Виктория в Японии / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория в Японии / © Getty Images

79
