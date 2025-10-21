В простом луке и в компании отца: шведская принцесса Эстель сходила на теннис

Кронпринц Даниэль с дочерью Эстель / © Getty Images

13-летняя принцесса Эстель с отцом были запечатлены на трибунах девятого дня турнира BNP Paribas Nordic Open 2025 в Королевском теннисном зале в Стокгольме в компании шведской пловчихи Сары Шестрем.

Дочь кронпринцессы Виктории посетила финальный матч мужского одиночного разряда между Каспером Руудом (Норвегия) и Уго Умбером (Франция) на турнире.

Принцесса Эстель была на мероприятии в черном свитшоте, волосы собрала в пучок и надела серьги с узлом. Ее отец принц Даниэль был в синем пиджаке и зеленой клетчатой рубашке.

Напомним, недавно кронпринц и кронпринцесса вернулись из поездки в Японию, где у кронпринцессы Виктории было несколько важных встреч.