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В простом повседневном луке: испанская инфанта Елена сходила на шопинг на ярмарок
Дочь королевы Софии — инфанта Елена — посетила благотворительную ярмарку «Rastrillo Nuevo Futuro» в Мадриде.
Это ежегодный благотворительном рождественский базар, где продают одежду и обувь, и инфанта Елена, похоже, собралась немного пошопиться в этот день.
Для выхода инфанта выбрала клетчатый короткий жакет и светло-голубые широкие брюки, на голове была фетровая шляпа-федора глубокого сливово-бордового цвета с узкими полями и тонким коричневым ремешком вокруг тульи. Лук инфанта дополнила спортивной обувью - кроссовками на светлой подошве с ярким цветовым переходом сзади и объемной темно-коричневой сумкой на плече.
На прошлой неделе Елена посещала ярмарку вместе со своей 88-летней матерью королевой Софией.