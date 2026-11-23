Инфанта Елена / © Getty Images

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Это ежегодный благотворительном рождественский базар, где продают одежду и обувь, и инфанта Елена, похоже, собралась немного пошопиться в этот день.

Для выхода инфанта выбрала клетчатый короткий жакет и светло-голубые широкие брюки, на голове была фетровая шляпа-федора глубокого сливово-бордового цвета с узкими полями и тонким коричневым ремешком вокруг тульи. Лук инфанта дополнила спортивной обувью - кроссовками на светлой подошве с ярким цветовым переходом сзади и объемной темно-коричневой сумкой на плече.

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Инфанта Елена / © Getty Images

На прошлой неделе Елена посещала ярмарку вместе со своей 88-летней матерью королевой Софией.

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Королева София / © Getty Images

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