В простом топе и со взъерошенной прической: королева Максима занялась волонтерской работой

Королева Максима / © Getty Images

Вчера Ее Величество была запечатлена, когда помогала волонтерам упаковывать посылки на складе Фонда Яриге Йоба в Роттердаме.

Этот фонд помогает детям, которые не могут отпраздновать свой день рождения, потому что их семьи не могут себе этого позволить. Королева собирала в коробки различные подарки и сувениры вместе с другими волонтерами.

Королева Максима / © Getty Images

Одета Максима была в объемную кофту темно-синего цвета и серые брюки, волосы королевы были распущены и даже немного взъерошены, также она надела серьги-висюльки синего цвета и выразительно подчеркнула глаза в макияже. Ее Величество завязывала синий бант на большой коробке с подарками, когда ее запечатлели фотографы.

Также королева посетила фестиваль Eurosonic Noorderslag в Гронингене, который дает дорогу молодым талантам в музыкальной сфере и появилась там в золотом топе и брюках в тон.