В простой белой футболке: подруга Меган Маркл похвалила герцогиню и опубликовала фото с ней

Подруга Меган Маркл опубликовала в честь Дня матери фотографию с герцогиней Сассекской в своем блоге в Instagram, заявив, что Мег – прекрасная мать.

Келли Макки Зайфен, соучредитель Альянса мам, похвалила герцогиню Сассекскую как "ярого защитника тех, кто в ней нуждается" в посте в Instagram в прошедшую пятницу, накануне празднования Дня матери в воскресенье.

"С приближением Дня матери я не могу не думать о своем собственном #commUNITY материнства. Я мгновенно думаю о тебе, Мэг. Какая ты невероятно заботливая, теплая и открытая. Какая невероятная подруга и мама. Я искренне восхищаюсь тобой, и я так благодарна, что ты являешься частью моего #CommUNITYofmotherhood", - написала она.

На снимке Меган и Келли запечатлены обе в белых футболках с надписями, у герцогини распущены длинные волосы, она улыбается, глядя на свою подругу.

Как жаль, что у герцогини Сассекской нет собственной страницы в Instagram, где она бы делилась с публикой бесценными снимками своей семьи.

Меган Маркл с мужем принцем Гарри / Фото: Getty Images

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